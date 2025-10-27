Kotimaa
Neste vakuuttaa: Suomessa riittää polttoainetta – Pakotteilla vaikutuksia maksuliikenteeseen
STT uutisoi viime viikolla, että Neste on keskeyttänyt polttoainetoimitukset Teboilille. Yhtiön tilanteesta pidettiin maanantaina henkilöstöinfo.
Neste vakuuttaa, että Suomessa riittää polttoaineita. Yhtiön mukaan Yhdysvaltojen ja Britannian äskettäin asettamilla pakotteilla on kuitenkin vaikutuksia muun muassa sen liiketoimintaan Suomessa.
– Pakotteilla on vaikutuksia muun muassa maksuliikenteeseen, ja seuraamme tilanteen kehittymistä tiiviis