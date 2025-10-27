Kotimaa

Neste vakuuttaa: Suomessa riittää polttoainetta – Pakotteilla vaikutuksia maksuliikenteeseen

Autoilija yritti tankata 95-oktaanista bensiiniä Neste Express Helsinki Mannerheimintien kylmäasemalla Helsingissä 27. maaliskuuta 2024, mutta asemalta oli 95-oktaaninen polttoneste loppunut. Kuva: Vesa Moilanen

STT uutisoi viime viikolla, että Neste on keskeyttänyt polttoainetoimitukset Teboilille. Yhtiön tilanteesta pidettiin maanantaina henkilöstöinfo.

Aliisa Uusitalo
Keskipohjanmaa

Neste vakuuttaa, että Suomessa riittää polttoaineita. Yhtiön mukaan Yhdysvaltojen ja Britannian äskettäin asettamilla pakotteilla on kuitenkin vaikutuksia muun muassa sen liiketoimintaan Suomessa.

– Pakotteilla on vaikutuksia muun muassa maksuliikenteeseen, ja seuraamme tilanteen kehittymistä tiiviis

