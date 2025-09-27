Kotimaa
Noin 2 000 vanhusta odotti hoivapaikkaa kesäkuun lopussa – Pisimpään paikkaa jouduttiin jonottamaan jälleen Soiten alueella
Jonot ovat turhia, sillä vapaita paikkoja olisi samanaikaisesti tarjolla tuhansittain eri yrityksillä ja sotejärjestöillä, sanoo niitä edustava Hali ry.
Kesäkuun lopussa noin 2 000 ikäihmistä odotti hoivapaikkaa, kertoo sosiaali- ja terveysalan yrityksiä ja järjestöjä edustavan Hyvinvointiala Hali ry. Luku kattaa vain ikääntyneet, joille oli jo tehty palvelupäätös.
Keskimäärin hoivapaikkaa jouduttiin odottamaan tammi-kesäkuun aikana 56 vuorokautta. T