Noin 2 000 vanhusta odotti hoivapaikkaa kesäkuun lopussa – Pisimpään paikkaa jouduttiin jonottamaan jälleen Soiten alueella

Jonot ovat turhia, sillä vapaita paikkoja olisi samanaikaisesti tarjolla tuhansittain eri yrityksillä ja sotejärjestöillä, sanoo niitä edustava Hali ry.

Kesäkuun lopussa noin 2 000 ikäihmistä odotti hoivapaikkaa. Luku kattaa vain ikääntyneet, joille oli jo tehty palvelupäätös. Kuva: Eija Kontio
Aliisa Uusitalo
Keskipohjanmaa

Kesäkuun lopussa noin 2 000 ikäihmistä odotti hoivapaikkaa, kertoo sosiaali- ja terveysalan yrityksiä ja järjestöjä edustavan Hyvinvointiala Hali ry. Luku kattaa vain ikääntyneet, joille oli jo tehty palvelupäätös.

Keskimäärin hoivapaikkaa jouduttiin odottamaan tammi-kesäkuun aikana 56 vuorokautta. T

