Nuoret tutustuivat demokratiaan ja toisiinsa kesäleirillä Elbassa – ”Nyt uskallan haastaa rajojani”, kertoi italialainen Erika

Villa Elbassa järjestettiin heinäkuun viimeisillä viikoilla kansainvälinen nuorisoleiri. Leiri on osa 3-vuotista projektia, jonka tehtävänä on aktivoida nuoria osallistuviksi yhteiskunnan jäseniksi. Nyt nuoret olivat Suomessa ja kertoivat kokemuksistaan.

Olivia Havinen Keskipohjanmaa

Sohaila Shajayie (vas.) Saksasta ja Matleena Utunen (kesk.) Suomesta Oulaisista ovat mukana vaihdossa kolmatta vuotta. Erika Gentile (oik.) Italiasta on toisessa vaihdossaan. Kuva: Timo Varila

Kokkolan Villa Elbassa on meneillään kansainvälinen EU-rahoitteinen nuorisovaikuttamisen leiri. Salissa istuu ringissä 25 nuorta Suomesta, Italiasta ja Saksasta keskustelemassa englanniksi.

Generation Europe the Academy on 3-vuotinen projekti, jonka tavoitteena on aktivoida nuoria osallistuviksi yhte