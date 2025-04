Kotimaa

Oikeuskansleri: Nikotiinipussien valmistelu vaaransi lainmukaisuuden – Henriksson saa huomautuksen

Pietarsaarelainen Anna-Maja Henriksson (r.) toimi aiemmin oikeus- ja opetusministerinä sekä RKP:n puheenjohtajana. Nykyisin hän on europarlamentaarikko. Kuva: Michel CHRISTEN

Anni Keski-Heikkilä, Frida Ahonen Keskipohjanmaa

RKP:n entinen opetusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kertoo aikovansa perehtyä nyt tarkemmin oikeuskanslerin nikotiinipussiratkaisuun ja kiinnittää huomiota kanslerin perusteluihin. Henriksson kommentoi asiaa STT:lle sähköpostitse välitetyssä lausunnossaan.

Henrikssonin mukaan on hyvä, että ratkaisu on saatu. Asia on hänen puolestaan loppuun käsitelty.

– Olen toiminut vilpittömässä mielessä, ja kyseessä on ollut poliittinen neuvottelu, Henriksson totesi lausunnossaan.

Oikeuskansleri arvioi tuoreessa ratkaisussaan, että Henriksson vaaransi lainvalmistelun asianmukaisuuden nikotiinipussien tapauksessa.

Hallitus linjasi viime vuoden keväällä, että nikotiinipusseissa sallittaisiin jatkossa vain kuusi makua. Mediassa nostettiin myöhemmin esiin, että maut vastaavat pietarsaarelaisen Strengbergs Habit Factory -yrityksen valmistamia makuja. Henriksson on kotoisin Pietarsaaresta.

Oikeuskansleri toteaa nyt ratkaisussaan, että Henriksson ja hänen erityisavustajansa olivat tietoisia, että sallittavat maut pohjautuivat tuon yrityksen makuihin. He eivät kuitenkaan kertoneet tästä lakia valmistelleelle virkamiehelle, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok.) tai eduskunnalle.

– Tavoitteenani ei missään vaiheessa ole ollut suosia ketään toisen kustannuksella, vaan estää sitä, että Suomeen syntyisi nikotiinipusseille harmaat markkinat muiden aikuisten makujen kuin mentolin ja mintun osalta, Henriksson vastaa.

Tällä hän kertoi halunneensa estää sen, että valtio menettäisi verotuloja.

Oikeuskanslerin mukaan valmistelun asianmukaisuus vaarantui erityisesti siksi, ettei taustasta kerrottu.

– Kaiken kaikkiaan on syntynyt tilanne, jossa epäilys lainvalmistelun asianmukaisuuteen on, perustellusti, herännyt, ratkaisussa todetaan.

Oikeuskansleri viittaa perustuslakiin ja toteaa, että poliittisessa ohjauksessa pitää välttää menettelyä, joka vaarantaa asianmukaisen lainvalmistelun ministeriössä. Lisäksi oikeuskansleri pitää Henrikssonin toimintaa ongelmallisena perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen näkökulmasta.

– Tämä johtuu siitä, että menettelyn johdosta ehdotettuun lakiehdotukseen on päätynyt yhden yrityksen valmistamista mauista alkunsa saanut sallittujen makujen lista, joka on omiaan antamaan aihetta epäillä, että se suosii tuota yritystä suhteessa muihin valmistajiin nähden, ratkaisussa sanotaan.

Ratkaisusta ei aiheudu muita toimenpiteitä kuin se, että oikeuskansleri kiinnittää huomiota lainvalmistelun asianmukaisuuteen. Päätös on lähetetty myös tiedoksi ja lainvalmistelun ohjauksessa huomioon otettavaksi pääministeri Petteri Orpolle (kok.).

Henrikssonin erityisavustajan, lakia valmistelleen virkamiehen tai ministeri Grahn-Laasosen toiminta ei oikeuskanslerin mukaan antanut aihetta toimenpiteisiin.

Kuusi makua sisältänyt lakimuutos ehdittiin jo hyväksyä eduskunnassa, mutta se jätettiin vahvistamatta. Hallitus valmisteli uuden esityksen vain kahdella sallitulla maulla.