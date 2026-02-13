Urheilu

Olli Hiidensalon vahva olympiavire jatkuu, pikakilpailusta 11:s sija – Tero Seppäläkin paransi pikakisassa

STT Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Olli Hiidensalo sijoittui olympialaisten ampumahiihdossa 11:nneksi miesten pikakilpailussa. Hyvässä olympia-vireessä oleva Hiidensalo teki molemmilla ampumapaikoilla puhtaat ammunnat. Hän hävisi kisan ranskalaiselle voittajalle Quentin Fillon Maillet'lle runsaan minuutin.

Olli Hiidensalo ei ole ampunut vielä kertaakaan ohi olympiastarteissaan. Kuva: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Hiidensalo oli Anterselvassa olympialaisten normaalimatkalla neljäs. Hän ei ole ampunut kisoissa vielä yhtäkään ohilaukausta.

– 40 osumaa 40:stä on ihan älytön juttu. Kisa meni tosi hyvin, mutta en päässyt oikein missään vaiheessa ahtaalle. Sen takia ehkä ammunnatkin tuli niin hyvin ja jaksoin myös viimeisen kierroksen tulla niin hyvin. Tosi hyvä suoritus, mutta parempaa hiihtoa olisin toivonut, Hiidensalo totesi Olympiakomitean tiedotteessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Haapajärven Kiilojen Tero Seppälä ampui molemmilta ampumapaikoilta yhden sakon, jäi kärjestä 1.41,0 ja sijoittui 18:nneksi. Pikakilpailun tulokset ovat myös lähtöasetelmat sunnuntain takaa-ajoon.

– Tänään oli jo paljon parempi. Tykkään pikakisasta, kun saa mennä oikeasti täysillä, eikä tarvitse säästellä viimeiselle kierrokselle. Ammunnoista 1+1 on vähän liikaa, mutta ei katastrofi. Hiihto oli hyvää, mutta ensimmäisellä kierroksella kaaduin. Jospa takaa-ajossa osuisi kaikki kohdilleen. Onneksi taistelin viimeisellä kierroksella hyvän lähtöpaikan siihen, Seppälä totesi.

Yhden sakkokierroksen kiertänyt Tuomas Harjula oli maalissa 21:s ja neljä hutia ampunut Otto Invenius 40:s. Suomalaisnelikko pääsi sunnuntain takaa-ajokisaan.