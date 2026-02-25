Paikallisuutiset

Oona Airola kerää kehuja Kaija Koo -elokuvan arvosteluissa – Kaunis rietas onnellinen keräsi jo aloitusviikonloppunaan 30 000 katsojaa

Oona Airola luo sykähdyttävän Kaija Koon. Matkia ei tarvitse, kun tulkinta on sisäsyntyistä. Kuva: CATA PORTIN/SOLAR FILMS

Keskipohjanmaa ehti ensimmäisenä arvostelemaan Kauniin riettaan ja onnellisen (KP 7.2.) – tähtiä viisi. Selma Vilhusen ohjaama ja Oona Airolan näyttelemä Kaija Koon elämäkertafilmi on saanut paljon muutakin palautetta: kehuja, miksei haukkujakin. Ja jo 30 000 katsojaa! Keskiviikon 18.2. ensi-illassa Kokkolassa se keräsi 195 katsojaa.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

Kun tulkitsijan ja biisintekijän suhde tulehtuu, alkaa musiikkibion pakkopulla: päihteinen tappelu. Kaija Koo pysyy silti läpi elokuvan riettaana hekottelijana, joka kohtaa vähättelyä, mutta ei pelkisty uhriksi. Nyanssit katoavat, kun aletaan rakentaa keski-ikäisen supernaisen brändiä. Erityisen fan