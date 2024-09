Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus: Kirkko tasapainoilee yhdenvertaisuuden ja konservatiivisten arvojen välillä

Tapio Lehtinen Keskipohjanmaa

Kuva: Timo Varila

Kokkolassa syyskuussa järjestettävä Kyrkhelg on herättänyt vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä. Tapahtumaan on kutsuttu puhujaksi ruotsalais-amerikkalainen teologi Ray Baker, joka on avoimesti tunnustanut kieltäytyneensä homoseksuaalisuudestaan ja solmineensa avioliiton naisen