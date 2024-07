Paikallisuutiset

Perho rekrytoi parhaillaan sivistysjohtajaa. Kuva: Vili Ruuska

Perhon sivistysjohtajaksi 11 hakijaa – katso tästä nimilista

Maija Ahonen Keskipohjanmaa

Perhon sivistysjohtajan hakuaika on päättynyt. Paikkaa haki määräaikaan mennessä 11 henkilöä.

Kunnanjohtaja Lauri Laajala kertoo, että hakijat on tarkoitus pisteyttää ensi viikon alkupuolella ja haastattelut pitää seuraavalla viikolla. Tavoitteena on, että sivistysjohtajavalinta on kunnanhallituksen