Pia Sillanpään kolumni: Kun tarve ja apu eivät kohtaa – terveydenhuollon tehottomuuden hinta
Keskipohjanmaa on tarjonnut kolumnipaikkaa kansanedustajille, joiden kotipaikka on lehden vaikutusalueella Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla tai Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa.
Suomalaisessa terveydenhuollossa on ilmiö, jota kutsutaan kohtaamattomaksi tarpeeksi. Se tarkoittaa tilannetta, jossa ihminen hakee apua, mutta ei saa sitä oikea-aikaisesti, oikein tai oikeasta paikasta. Sen seurauksena sama asia nousee esiin yhä uudelleen – sekä potilaan että ammattilaisten arjessa