Kolumnit

Kuva: X

Pia Sillanpään kolumni: Maailma on aina ollut vaikea – ja silti täynnä toivoa

Keskipohjanmaa on tarjonnut kolumnipaikkaa kansanedustajille, joiden kotipaikka on lehden vaikutusalueella Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla tai Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa.

Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nuorten näkökulmasta 2020-luku voi näyttää hyvin poikkeukselliselta ja synkältä: sodat, talouden epävarmuus, työttömyys ja mielenterveyskriisi. Puhumattakaan siitä pahoinvoinnista, mitä koronarajoitukset saivat aikaan juuri nuorille. He joutuivat jättämään elämänsä tauolle siinä hetkessä, jonka piti