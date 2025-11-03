Paikallisuutiset
Pietarsaarelaisyrittäjän arki kulkee tien päällä - ”Huonona päivänä melkein itkua väänsin”
Savuapajan hirsimökki liikkuu peräkärryssä pitkin maakuntia – savukala ja lohikeitto pitävät pyörät pyörimässä.
Yrittäjä Tommi Tapanimäen työ kulkee tien päällä: peräkärryyn rakennettu hirsimökki toimii liikkuvana kalansavustamona ja keittiönä, jossa itsetehty lohikeitto porisee armeijan vanhassa soppatykissä.
Mukana matkassa kulkee myös uskollinen apulainen – Mörkö-koira, joka seuraa Savuapajan yrittäjää sinn