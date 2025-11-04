Paikallisuutiset
Pohjanmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut päättyivät – irtisanomisuhka koskee 72 henkilöä
Henkilöstökuluja leikataan 11,8 miljoonalla eurolla, mutta suurin osa säästöistä toteutetaan rekrytointien rajoittamisella.
Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Alun perin säästötarve henkilöstökustannuksista oli 15 miljoonaa euroa. Sitä on nyt pienennetty 11,8 miljoonaan euroon. Yhteistoimintaneuvottelujen osuus säästötarpeesta oli 4,3 miljoonaa euroa. Loput säästöstä toteutetaan rekry