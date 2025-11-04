Paikallisuutiset

Pohjanmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut päättyivät – irtisanomisuhka koskee 72 henkilöä

Henkilöstökuluja leikataan 11,8 miljoonalla eurolla, mutta suurin osa säästöistä toteutetaan rekrytointien rajoittamisella.

Hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen sanoo, että näin suurten henkilöstösäästöjen tekeminen ei ole ollut helppoa. Kuva: Tapio Lehtinen
Keskipohjanmaa

Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Alun perin säästötarve henkilöstökustannuksista oli 15 miljoonaa euroa. Sitä on nyt pienennetty 11,8 miljoonaan euroon. Yhteistoimintaneuvottelujen osuus säästötarpeesta oli 4,3 miljoonaa euroa. Loput säästöstä toteutetaan rekry

