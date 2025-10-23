Paikallisuutiset

Poliisi etsii kadonnutta iäkästä miestä Kalajoella

Kuva: Oulun poliisilaitos

Jani Kauta Keskipohjanmaa

Poliisi etsii Kalajoella kadonnutta 86-vuotiasta miestä. Hänestä on viimeinen havainto torstaina noin kello 11.30 Puskannokan alueella.

Kadonnut liikkuu kävellen ja on hoikka, noin 170 senttimetriä pitkä ja kalju. Hänen yllään on tummansiniset housut, sininen ja tumma takki, talvilippalakki ja sormikkaat. Miehellä oli viimeksi nähtäessä mukanaan kävelysauvat.

Poliisi pyytää tekemään akuutit havainnot hätänumeroon 112 ja muut havainnot Oulun poliisin vihjepuhelimeen numeroon 029 541 6194.