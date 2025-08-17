Ulkomaat
Politico: Stubbia suunnitellaan mukaan Trumpin ja Zelenskyin kokoukseen Washingtonissa
Politicon mukaan Washingtoniin halutaan lähettää Zelenskyin mukana "ainakin yksi Trumpin suosikkikeskustelukumppaneista".
Euroopan maiden johtajat suunnittelevat, että presidentti Alexander Stubb osallistuisi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin tapaamiseen Washingtonissa. Asiasta kertoo Politico lähteidensä mukaan.
Trumpin ja Zelenskyin on määrä tavata maanantaina.
Politicon mukaan Washingtoniin halutaan lähettää Zelenskyin mukana "ainakin yksi Trumpin suosikkikeskustelukumppaneista". Ajatuksena on, että Stubb voisi auttaa estämään Trumpin ja Zelenskyin välisen konfliktin syntymisen sekä vakuuttamaan Trumpin ottamaan Euroopan mukaan kaikkiin jatkokeskusteluihin.
Politicolle asiasta kertovat kaksi eurooppalaista diplomaattia sekä yksi asiaan perehtynyt henkilö.
Aiemmin New York Times kertoi lähteidensä mukaan, että Euroopan maiden johtajia on kutsuttu mukaan Trumpin ja Zelenskyin tapaamiseen. Wall Street Journalin mukaan kokoukseen osallistuu ainakin yksi Euroopan valtionjohtaja.
Politicon tietojen mukaan myös sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte saattaa matkustaa Washingtoniin.
Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat Ukrainan sodasta perjantaina Alaskassa. Kokouksessa ei sovittu aselevosta, eikä neuvottelujen annista kerrottu julkisuuteen juuri mitään.
Ranska, Saksa ja Britannia järjestävät puolestaan sunnuntaina videotapaamisen Ukrainaa tukevien liittolaisten kesken Alaskan-kokouksen jälkimainingeissa. Etäkokouksessa niin sanotun halukkaiden koalition maat keskustelevat rauhan saamisesta Ukrainaan. Myös Stubb osallistuu kokoukseen.