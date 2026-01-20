Kotimaa
Puhelinlangat lakkaavat laulamasta ensi kesänä – Suomen lankapuhelinverkko jää historiaan
Suomen lankapuhelinverkko hiljenee kesällä, kun teleoperaattori Elisa luopuu lankaliittymistä kesäkuun loppuun mennessä.
Elisa kertoi tiedotteessaan tiistaina, että muutos koskee sekä kuluttajia että yrityksiäkin. Yhtiö ottaa yhteyttä lankaliittymäasiakkaisiin kevään aikana.
1800-luvulta asti palvelleen lankapuhelinverkon käyttäjämäärä on laskenut viime vuosikymmenien aikana rajusti, Elisa kertoo. Mobiiliverkkojen ja matkapuhelinten kehityksen kiihtyessä 2000-luvun alussa lankapuhelinten määrä alkoi vähentyä merkittävästi.
Tällä hetkellä Elisan asiakkaiden käytössä on enää muutamia tuhansia lankaliittymiä.
Viime vuoden loppuun mennessä teleoperaattori DNA lopetti omat lankaliittymänsä, kun taas Telialla lankapuhelimet hiljenivät jo vuonna 2019.
Elisa sanoo tiedotteessaan, että ”puhelinlangat viimein lakkaavat laulamasta” 30. kesäkuuta.2026,