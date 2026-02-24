Kokkola-lehti

Pulkkamäki Roskarukalla on käytössä

Kokkolan kaupunki tiedottaa, että koska viikonloppuna saatiin lisää lunta, on Roskarukan pulkkamäki jälleen käytössä. Mäen käyttö ennätettiin jo kieltää vaarallisena.

Viikonloppuna saatiin lisää lunta ja Roskarukan pulkkamäki on jälleen käytössä Kuva: Timo Varila

Minna Mustonen Kokkola

Vaikka pulkkamäki on käytössä, se ei tarkoita sitä, etteikö vauhtiin ja vaarallisiin tilanteisiin pidä varautua. Nimittäin mäki voi olla paikoin kumpareinen ja liukas.

– Muista siis kypärä ja maltti liukurin päällä! Mäen kunto päivitetään talviliikunta.kokkola.fi-palveluun, kerrotaan Kokkolan kaupung