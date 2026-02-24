Kokkola-lehti
Pulkkamäki Roskarukalla on käytössä
Kokkolan kaupunki tiedottaa, että koska viikonloppuna saatiin lisää lunta, on Roskarukan pulkkamäki jälleen käytössä. Mäen käyttö ennätettiin jo kieltää vaarallisena.
Vaikka pulkkamäki on käytössä, se ei tarkoita sitä, etteikö vauhtiin ja vaarallisiin tilanteisiin pidä varautua. Nimittäin mäki voi olla paikoin kumpareinen ja liukas.
– Muista siis kypärä ja maltti liukurin päällä! Mäen kunto päivitetään talviliikunta.kokkola.fi-palveluun, kerrotaan Kokkolan kaupung