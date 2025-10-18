Paikallisuutiset

Puolukan hinnassa nähtiin tänä syksynä uusi huippu – Syynä on marja-alan rakennemuutos: ”Jokainen kilo, jonka kotimaiset poimijat tuovat, on tärkeä”

Puolukan hinta on noussut parissa vuodessa jyrkästi, paikoin jo kolmeen euroon kilolta. Taustalla ovat marja-alan rakennemuutokset, ulkomaisten poimijoiden väheneminen ja kasvaneet kustannukset.

Paikalliset 4H-yhdistykset ostivat tänä vuonna ennätysmäärän puolukkaa. Sitä ostettiin hyvään hintaan. Kuva: Timo Varila

Jani Kauta Keskipohjanmaa

Puolukasta on tullut viime vuosina luonnonmarjamarkkinoiden suunnannäyttäjä. Kun vielä muutama vuosi sitten kilohinta jäi alle euron, maksetaan puolukasta nyt monin paikoin jopa kolme euroa kilolta. Nousu on poikkeuksellinen, ja se kertoo syvemmistä muutoksista koko marja-alalla.

Ruokaviraston tilaam