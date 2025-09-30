Paikallisuutiset

Pyhäjärvelle suunnitteilla jopa 800 megawatin datakeskus

Kansainvälinen Solano rakentaa kaupungin ja kehitysyhtiö Callion kanssa Uusi-Olkkolaan kampuksen, jonka ensimmäisen vaiheen kapasiteetti on 100 megawattia.

Pyhäjärven kehitysyhtiö Callio on mukana Solanon datakeskushankkeessa. Arkistokuva. Kuva: Jukka Lehojärvi
Pyhäjärvelle on käynnistymässä datakeskushanke. Kansainvälinen uusiutuvan energian ja digitaalisen infrastruktuurin kehittäjä Solano rakentaa yhteistyössä Pyhäjärven kaupungin ja sen kehitysyhtiö Callion kanssa Uusi-Olkkolaan niin sanotun hyperscale-valmiin datakeskuskampuksen. Asiasta tiedottavat P

