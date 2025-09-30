Paikallisuutiset
Pyhäjärvelle suunnitteilla jopa 800 megawatin datakeskus
Kansainvälinen Solano rakentaa kaupungin ja kehitysyhtiö Callion kanssa Uusi-Olkkolaan kampuksen, jonka ensimmäisen vaiheen kapasiteetti on 100 megawattia.
Pyhäjärvelle on käynnistymässä datakeskushanke. Kansainvälinen uusiutuvan energian ja digitaalisen infrastruktuurin kehittäjä Solano rakentaa yhteistyössä Pyhäjärven kaupungin ja sen kehitysyhtiö Callion kanssa Uusi-Olkkolaan niin sanotun hyperscale-valmiin datakeskuskampuksen. Asiasta tiedottavat P