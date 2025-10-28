Urheilu
Raviohjastaja Hannu Korpi sai Hippokselta kilpailukiellon, taustalla tuomio seksuaalirikoksesta
Korven kilpailukiellon mitta on sama kuin hänen seksuaalirikoksesta ja uhkauksesta saamansa ehdollisen vankeustuomion pituus.
Seksuaalirikoksesta tuomittu raviohjastaja Hannu Korpi sai raviurheilun keskusliitolta Suomen Hippokselta vuoden ja kolmen kuukauden mittaisen kilpailukiellon. Korven kilpailukielto päättyy vuoden 2026 lopussa.
Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi Korven syyskuun lopussa vuoden ja kolmen kuukauden ehdoll