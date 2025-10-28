Urheilu

Raviohjastaja Hannu Korpi sai Hippokselta kilpailukiellon, taustalla tuomio seksuaalirikoksesta

Korven kilpailukiellon mitta on sama kuin hänen seksuaalirikoksesta ja uhkauksesta saamansa ehdollisen vankeustuomion pituus.

STT/Kaija Yliniemi
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Seksuaalirikoksesta tuomittu raviohjastaja Hannu Korpi sai raviurheilun keskusliitolta Suomen Hippokselta vuoden ja kolmen kuukauden mittaisen kilpailukiellon. Korven kilpailukielto päättyy vuoden 2026 lopussa.

Raviohjastaja Hannu Korpi sai väliaikaisen kilpailukiellon. Hänet on tuomittu ehdolliseen vankeuteen pakottamisesta seksuaaliseen tekoon ja todistajan uhkaamisesta. Kuva: Heikki Saukkomaa

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi Korven syyskuun lopussa vuoden ja kolmen kuukauden ehdoll

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä