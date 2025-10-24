Paikallisuutiset
Ristikarin jalkapallokenttä poistumassa käytöstä
Pietarsaaren kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto päättää maanantaina sekä Ristikarin kentän kunnossapidon lopettamisesta että Messukentän kehittämisestä monitoimialueeksi.
Pietarsaaren kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto käsittelee ensi maanantain kokouksessaan kahta kenttäasiaa: Ristikarin jalkapallokentän kunnossapidon lopettamista ja Messukentän kehittämistä ulkokuntosalilla varustetuksi monitoimialueeksi.
Ristikarinlahden rannassa sijaitseva Ristikarin jalkapa