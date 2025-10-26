Paikallisuutiset

Ristikarin jalkapallokenttä poistumassa käytöstä Pietarsaaressa – Messukentälle suunnitellaan ulkokuntosalia

Pietarsaaren kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto päättää maanantaina sekä Ristikarin kentän kunnossapidon lopettamisesta että Messukentän kehittämisestä monitoimialueeksi.

Ristikarin jalkapallokentän läheisyydessä on venesatama ja asuinrakennuksia. Kuva: Tapio Lehtinen
Pietarsaaren kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto käsittelee ensi maanantain kokouksessaan kahta kenttäasiaa: Ristikarin jalkapallokentän kunnossapidon lopettamista ja Messukentän kehittämistä ulkokuntosalilla varustetuksi monitoimialueeksi.

Ristikarinlahden rannassa sijaitseva Ristikarin jalkapa

