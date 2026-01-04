Kotimaa

Rubio: Yhdysvallat valmis yhteistyöhön Venezuelan nykyisen johdon kanssa

Vielä lauantaina Trump sanoi Yhdysvaltain alkavan hallita Venezuelaa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio puhuu lehdistötilaisuudessa, kun presidentti Donald Trump kuuntelee taustalla. Kuva: JOE RAEDLE

Lassi Lapintie, Vilma Malmgren, STT Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi sunnuntaina, että Yhdysvallat on valmis yhteistyöhön Venezuelan nykyisten johtajien kanssa, jos nämä tekevät oikeita päätöksiä. Rubio kertoi asiasta uutiskanava CBS:n haastattelussa.

-- Arvioimme heidän tekojaan, emme sitä, mitä he sanovat julkisesti, Rubio sanoi.

Venezuelassa korkein oikeus määräsi varapresidentti Delcy Rodriguezin maan väliaikaiseksi johtajaksi Yhdysvaltain vangittua presidentti Nicolas Maduron. Oikeuden mukaan näin taataan Venezuelan hallinnollinen jatkuvuus ja maan puolustaminen. Myös Venezuelan armeija tunnusti sunnuntaina Rodriguezin maan väliaikaiseksi johtajaksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Rubion mukaan Yhdysvallat muun muassa haluaa, että huumekauppa loppuu eikä jengiläisiä saavu enää Yhdysvaltoihin.

-- Haluamme, että kyseisen maan öljyteollisuus ei hyödyttäisi merirosvoja ja Yhdysvaltojen vihollisia, vaan kansaa. Haluamme nähdä kaiken tämän tapahtuvan. Vaadimme, että näin tapahtuu, Rubio sanoi.

Mikäli Venezuela ei tee Yhdysvaltain toivomia muutoksia, Yhdysvallat tulee Rubion mukaan käyttämään vaikutusvaltaansa.

Vielä lauantain tiedotustilaisuudessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että Yhdysvallat tulee hallitsemaan Venezuelaa eikä pelkää viedä maajoukkojaan Venezuelaan tarvittaessa. Nyt Rubio taas sanoi, että Yhdysvallat olisi valmis yhteistyöhön maan nykyisten johtajien kanssa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Rubio sanoi, että Yhdysvallat jatkaa painostusta Venezuelaa kohtaan Karibialla sijaitsevan suuren laivaston ja öljynvientikiellon avulla. Tämä antaa Rubion mukaan Yhdysvalloille valtavasti vaikutusvaltaa siihen, mitä Venezuelassa seuraavaksi tapahtuu.

Rubion mukaan Trump ei halua sulkea pois Yhdysvaltain joukkojen lähettämistä Venezuelaan, vaikka se ei tällä hetkellä ole todennäköistä.

Yhdysvallat otti lauantaina kiinni presidentti Maduron ja tämän puolison Cilia Floresin ja vei heidät pois maasta. Sunnuntaina he olivat New Yorkissa.

Yhdysvaltalaismedian mukaan Maduro vietiin New Yorkissa Brooklynissä sijaitsevaan tutkintavankilaan. Huonomaineinen tutkintavankila on sama, jossa hiphopmoguli Sean "Diddy" Combsia pidettiin viime vuonna häneen kohdistuneen seksuaalirikosoikeudenkäynnin ajan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yhdysvallat syyttää Maduroa ja tämän puolisoa muun muassa huumeterrorismista. Maduro on määrä saattaa New Yorkissa oikeuden eteen CNN:n mukaan alkavalla viikolla.

Vaikka Venezuelan korkein oikeus julisti Delcy Rodriguezin maan väliaikaiseksi johtajaksi, se ei kuitenkaan julistanut Maduroa pysyvästi estyneeksi hoitamaan virkaansa. Tämä olisi tarkoittanut uusia vaaleja 30 päivän kuluessa.

Varapresidentti Rodriguez lausui lauantaina ennen korkeimman oikeuden linjausta, että Venezuela on valmis puolustamaan itseään vastauksena Yhdysvaltain lauantain sotilasoperaatioon.

Rodriguez vaati lauantai-iltana suorassa televisiolähetyksessä Maduron ja tämän puolison vapauttamista. Rodriguez sanoi Maduron olevan Venezuelan ainoa presidentti.

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu maanantaina hätäkokoukseen Yhdysvaltain Venezuelaan lauantaina tekemän iskun vuoksi. Kokouksen on määrä alkaa iltapäivällä viideltä Suomen aikaa.