Kokkola-lehti

Saara Törmän Kääretorttu on megailmiö – Tiesitkö, että tanssin juuret on Kokkolassa?

On vähättelyä, jos Saara Törmän tavatessa ei mainitse kertaakaan Kaija K:ta, Lauri Tähkää, Antti Tuiskua, Laura Närheä tai vaikkapa Katri Ylanderia.

Minna Mustonen Keskipohjanmaa

Ulla Nisonen on nainen, jonka käsialaa on Kääretorttu-biisin tanssiosuus. Kuva: Minna Mustonen

Taiteilija Saara Törmä on tehnyt ja tekee edelleen loistavaa uraa sanoittajana. Lähes tulkoon jokainen meistä on elämänsä jossakin vaiheessa rallatellut jonkin Törmän sanoittaman kipaleen mukana. Se on voinut olla Kaija Koon esittämä kappale nimeltään Kaunis, rietas ja onnellinen, tai Antti Tuiskun