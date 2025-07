Urheilu

Store, Knutar ja Liljeqvist nuorten EM-kisoihin – Katso tästä Suomen joukkueen kokoonpano

Vanessa Store pääsee jälleen edustustehtäviin, sillä hänet valitiin alle 20-vuotiaiden EM-kotikisoihin. Kuva: Timo Varila

Jarno Herranen Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomi osallistuu 48 urheilijan joukkueella Tampereella 7.–10. elokuuta järjestettäviin yleisurheilun alle 20-vuotiaiden EM-kilpailuihin.

– Joukkue on ilahduttavan suuri. Näiden 48 urheilijan lisäksi joihinkin lajeihin valittiin kotiin jääviä varaurheilijoita. Joukkueessa on useita mitalitoivoja ja me