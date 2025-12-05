Paikallisuutiset
Uusi kehitysyhtiö Chapman avaa ovia teollisuuden tulevaisuudelle Pietarsaaressa
Luodon ja Pietarsaaren uuden kehitysyhtiön tehtävänä on edistää teollisuuden kehitystä ja vihreää siirtymää.
Pietarsaaren kaupunki ja Luodon kunta perustavat yhteisen osakeyhtiön, Ab Chapman Oy:n, vauhdittamaan teollisuuden kehitystä ja vihreää siirtymää Alholmassa, Pietarsaaren sataman sekä sen läheisyydessä sijaitsevan Gräggörenin alueella.
Kyseessä on kehitysyhtiö, jonka tehtävänä on neuvotella eri teoll