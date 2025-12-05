Paikallisuutiset

Uusi kehitysyhtiö Chapman avaa ovia teollisuuden tulevaisuudelle Pietarsaaressa

Havainnekuva Pietarsaaren satama-alueesta. Oikealla on luonnos Gräggörenin keinotekoisesti laajennetusta saaresta, johon mahdollinen vihreän polttoaineen tehdas sijoittuisi. Arkistokuva. Kuva: Thanh Dang

Luodon ja Pietarsaaren uuden kehitysyhtiön tehtävänä on edistää teollisuuden kehitystä ja vihreää siirtymää.

Keskipohjanmaa

Pietarsaaren kaupunki ja Luodon kunta perustavat yhteisen osakeyhtiön, Ab Chapman Oy:n, vauhdittamaan teollisuuden kehitystä ja vihreää siirtymää Alholmassa, Pietarsaaren sataman sekä sen läheisyydessä sijaitsevan Gräggörenin alueella.

Kyseessä on kehitysyhtiö, jonka tehtävänä on neuvotella eri teoll

