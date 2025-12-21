Kotimaa
Sähköautojen akut säästyivät, kun tulipalo tuhosi autot syttyneen hybridi-Audin ympäriltä
Maan ensimmäinen sähkö- ja hybridiautojen suurpalo aiheutti Tampereella miljoonavahingot, mutta yllätti tutkijat: sähköajoneuvon akkua on lähes mahdotonta saada syttymään, vaikka lämpötila nousisi satoihin asteisiin.
Mitä tapahtui?
Tampereen Peltokadulla syttyi tulipalo toimistotalon pysäköintihallissa 1. lokakuuta. Ilmoitus tuli hätäkeskukseen kello 10.49. Ilmoittaja kertoi sähkönkäryn hajusta ja vaaleasta savusta rakennuksen tiloissa.
Palo syttyi toden teolla vasta, kun ensimmäinen pelastusyksikkö oli jo paikall