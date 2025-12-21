Kotimaa

Sähköautojen akut säästyivät, kun tulipalo tuhosi autot syttyneen hybridi-Audin ympäriltä

Maan ensimmäinen sähkö- ja hybridiautojen suurpalo aiheutti Tampereella miljoonavahingot, mutta yllätti tutkijat: sähköajoneuvon akkua on lähes mahdotonta saada syttymään, vaikka lämpötila nousisi satoihin asteisiin.

Sähköauton akku syttyi palamaan Tampereella 1. lokakuuta ja aiheutti miljoonavahingot kiinteistölle ja ajoneuvoille. Palo oli erittäin kuuma, ja savua muodostui paljon. Palo saatiin hallintaan noin tunnissa. Kuva: Antti Määttänen
Kari Pitkänen
Keskipohjanmaa

Mitä tapahtui?

Tampereen Peltokadulla syttyi tulipalo toimistotalon pysäköintihallissa 1. lokakuuta. Ilmoitus tuli hätäkeskukseen kello 10.49. Ilmoittaja kertoi sähkönkäryn hajusta ja vaaleasta savusta rakennuksen tiloissa.

Palo syttyi toden teolla vasta, kun ensimmäinen pelastusyksikkö oli jo paikall

