Paikallisuutiset

Sarjakuvaleikkaaja on iskenyt Kokkolan kaupunginkirjaston kokoelmiin – Tärvellyistä teoksista koottiin pieni näyttely

Sakset ovat viuhuneet, kun se kuuluisa Joku on käynyt Kokkolan kaupunginkirjaston aineiston kimppuun. Kuva: Timo Varila

Jani Kauta Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkolan kaupunginkirjastolla on vastassa lohduton näky. Sarjaleikkaaja on antanut saksien laulaa. Kohteeksi on valikoitunut pääasiassa sarjakuvia – ja eritoten Marvelin sarjakuvia – mutta leikkaajalle on kelvannut myös romaanit.

Kirjaston osastonhoitaja Asta Märsy-Kiviniemi kertoo, että tuhoja on te