Paikallisuutiset

Sieviläislähtöinen Janina Suihkola nähdään The Voice of Finlandin semifinaalissa

Janina Suihkola on päässyt kahdeksan kärkeen laulukilpailussa. Kuva: Saku Tiainen

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Sieviläislähtöinen Janina Suihkola on selvittänyt tiensä The Voice of Finlandin semifinaaliin. Hänet valittiin semifinaaliin perjantaina näytetyssä suorassa lähetyksessä.

Kauden semifinaalissa nähdään kaksi laulajaa jokaisen neljän valmentajan tiimistä. Toisen semifinalisteistaan valmentajat valitsiv