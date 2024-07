Kulttuuri

Stand up -koomikot Heikki Vilja ja Antti Haapala kertovat kolme kovaa Kokkolasta: ”Kokkola on helmi junttiuden keskellä”

Stand up -koomikot Antti Haapala ja Heikki Vilja ovat pitkän linjan vitsiniekkoja. Kuvituskuvassa heidät on aseteltu vierekkäin kuvanmuokkausohjelman avulla. Kuva: Jaakko Manninen

Televisiosta tutut hassuttelijat saapuvat hauskuuttamaan kokkolalaisia Ykspihlajan kulttuuriviikolla osana Kesähessun ja Suviuunon stand up -kiertuetta. Kokkolan lisäksi he rantautuvat myös Haapavedelle.

Jani Kauta Keskipohjanmaa

Kiertävän artistin elämä on kiireistä, ajattelen odotellessani toista haastateltavaa, stand up -koomikko Antti Haapalaa saapuvaksi. Hänen kollegansa Heikki Vilja on paikalla, ja jupisee myöhästelyn olevan klassista Anttia.

Lopulta Haapalakin tulee paikalle, meriselityksen kera.

– Anteeksi, olin haasta