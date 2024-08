Paikallisuutiset

Stora Enso on pysäyttänyt hakkuut useissa kohteissa Suomessa Suomussalmen raakkutuhojen vuoksi

STT Keskipohjanmaa

Stora Enso on pysäyttänyt hakkuut koko Suomessa kaikissa kohteissa, joihin liittyy vesi-, metsä- tai luonnonsuojelulakeihin liittyviä rajoituksia. Kuva: Minka Leppänen / arkisto

Stora Enso on pysäyttänyt hakkuut koko Suomessa kaikissa kohteissa, joihin liittyy vesi-, metsä- tai luonnonsuojelulakeihin liittyviä rajoituksia. Hakkuut on yhtiön tiedotteen mukaan keskeytetty, kunnes kohteisiin liittyvät toimintaohjeet, hakkuusuunnitelmat ja riskit on uudelleenarvioitu.

Yhtiö kert