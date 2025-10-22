Kotimaa
STT:n tiedot: Neste on keskeyttänyt polttoaineiden toimittamisen Teboilille
Teboil on ostanut pääosan myymistään polttoaineista Nesteeltä. Nesteen päätös saattaa liittyä Britannian asettamiin pakotteisiin.
STT:n tietojen mukaan Neste on keskeyttänyt polttoaineiden toimittamisen Teboilille. STT:n tiedot ovat peräisin kahdesta eri lähteestä.
Nesteen viestintäjohtaja Hanna Maula sanoi STT:lle, että yhtiö ei kommentoi asiakassuhteisiin liittyviä asioita. STT on yrittänyt perjantaista asti tavoittaa Teboili