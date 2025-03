Ulkomaat

Stubb kuvaili tapaamistaan Trumpin kanssa hyödylliseksi – sanoi Trumpille, ettei Putiniin voi luottaa

Stubbin mukaan tulitauolle Ukrainassa tarvitaan päivämäärä ja se voisi olla 20.4. Myös tästä oli keskusteltu lauantaina Trumpin kanssa.

Terhi Riolo Uusivaara, Minja Viitanen, STT Keskipohjanmaa

Tasavallan presidentti Alexander Stubb lehdistötilaisuudessaan Lontoossa. Stubb on Lontoossa työvierailulla. Kuva: Emmi Syrjäniemi

Presidentti Alexander Stubb kuvailee lauantaista tapaamistaan Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kanssa hyödylliseksi. Stubb sanoi sunnuntaina Britanniassa Lontoossa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että Yhdysvaltain ja Suomen väliset suhteet ottivat vierailun seurauksena askeleen eteenpäin.

Stubb kertoo, että hän vietti Trumpin kanssa aikaa noin seitsemän tuntia aamupalan, golfin ja lounaan merkeissä.

Keskusteluja käytiin hänen mukaansa Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Ukrainasta.

– Korostin sitä, että (Venäjän presidentti Vladimir) Putiniin ei voi luottaa. Ja sain myös kerrottua presidentti (Volodymyr) Zelenskyin viimeisimmät terveiset sekä tulitaukoneuvotteluista että muutoin, Stubb sanoi.

Odotamme presidentti Stubbin kanssa innolla Yhdysvaltain ja Suomen välisen yhteistyön vankistamista.

Stubb kertoi viestineensä Trumpille Suomen lähtökohdan, joka on, että tulitauko Ukrainaan on saatava aikaiseksi.

– Ja jotta se saadaan aikaiseksi, tarvitaan päivämäärä. Ja meidän tulokulmamme on se, että 20.4. olisi hyvä hetki täysimittaiselle tulitauolle ilman minkään näköisiä ehtoja.

Stubb perusteli kyseistä päivämäärää pääsiäisellä ja sillä, että silloin Trump on ollut virassaan kolme kuukautta.

Stubb sanoi, että tulitauon tueksi pitää myös rakentaa vahva sanktiomekanismi, joka laukaistaan, jos Venäjä ei hyväksy tulitaukoa tai rikkoo sen. Stubbin mukaan myös tästä asiasta keskusteltiin lauantaina paitsi Trumpin myös sanktiopaketin rakentajan, senaattori Lindsey Grahamin kanssa.

– Ja hän tulee tätä noin 50 senaattorin voimin lähitulevaisuudessa Yhdysvalloissa ehdottamaan, Stubb sanoi.

Donald Trump totesi myös Stubbin sanoneen "mitä voimakkaimmin sanoin", että Yhdysvallat on vahva ja tehnyt paluun. Kuva: Roberto Schmidt

Presidentti Trump kommentoi tapaamista lauantaina omassa Truth Social -viestipalvelussaan.

– Odotamme presidentti Stubbin kanssa innolla Yhdysvaltain ja Suomen välisen yhteistyön vankistamista, ja siihen kuuluu useiden kipeästi tarvittavien jäänmurtajien hankinta ja kehitys Yhdysvalloille, Trump kirjoitti.

Hän totesi myös Stubbin sanoneen "mitä voimakkaimmin sanoin", että Yhdysvallat on vahva ja tehnyt paluun.

Stubb vastasi tätä kommenttia koskevaan kysymykseen sunnuntai-iltapäivän tiedotustilaisuudessa. Hän sanoi viettäneensä aikaa Trumpin kanssa useita tunteja.

– Jos hänen tulkintansa on se, että Suomen presidentin näkemys Yhdysvalloista on tämä, niin sehän on ainoastaan hyvä asia meille.