Suomen ampumahiihtokärjet kohtuuluottavaisin mielin MM-kisoihin – Seppälä selätti sairastumisen, Minkkinen sopeutti itsensä korkealle

"Varmasti pientä painetta tuo hyvä alkukausi tuo. Mutta paine on kyllä myös hyväksi."

Janne Lehikoinen, STT Keskipohjanmaa

Haapajärven Kiilojen Tero Seppälä sanoo toipuneensa kisakuntoon viime aikojen sairastelustaan. Kuva: Marco Bertorello

Suomen ampumahiihtomaajoukkue ei pääse täysin optimaalisista lähtökohdista kauden päätapahtumaan, keskiviikkona Sveitsin Lenzerheidessa alkaviin MM-kisoihin. Tärkeitä MM-alusviikkoja sotki joukkueeseen iskenyt influenssa, joka lopulta vei Venla Lehtoselta ja Otto Inveniukselta MM-osanoton ja terää myös Tero Seppälän valmistautumiselta.

– Alun perin piti mennä (korkean paikan valmisteluleirille Italian Martelliin) aikaisemmin, mutta kun oli (tammikuun lopun) Anterselvan maailmancupin jälkeen noita sairasteluhommia, piti parannella kotona vähän pidempään, Seppälä kertoi STT:lle puhelimitse Lenzerheidesta.

– Olimme Oton kanssa kämppiksiä Anterselvassa, ja niin vain löysi meidätkin tuo influenssa. Itse olin onnekkaampi, oli enempi vain flunssaa ja lihassärkyä eikä äitynyt niin pitkäksi ja kovaksi (sairasteluksi). Muutaman päivän joutui huilaamaan, mutta pääsi kuitenkin sitten jo harjoittelemaan.

– Tosi harmi, että Venla ja Otto saivat kovempana tuon eivätkä pysty osallistumaan MM-kisoihin.

Seppälän mukaan sairastelu vaikutti omalta osalta kuitenkin ehkä enemmän "vain" henkisellä puolella. Uransa seitsemänsiin MM-kisoihin lähtevällä 29-vuotiaalla Seppälällä ei ole ollut tuuria aikaisemminkaan.

– Eniten se on sitä, miten paljon tuollainen ärsyttää mieltä. Minulla on nyt useampana vuotena tammikuussa tullut tauti. Nyt oli influenssa, edellisvuonna korona ja sitä edellisenä rs-virus. Tuntuu, että vaikka kaikkensa tekee, aina jokin uusi tauti löytää meikäläisen, Seppälä naurahtaa.

– Toki on tässä opittu tekemään myös niitä hyviä B-suunnitelmia eli ei tässä sinänsä mitään hätää ole. Kovia treenejä ei tässä välissä ole pystynyt tekemään, ja ainahan se vähän arveluttaa, miten vaikka hiihto lähtee kulkemaan (kisoissa) tai se, kun ei ole kovasta rasituksesta ammuntoja Anterselvan jälkeen tehtynä. Mutta siltikin, kisoissa mennään täysillä ja taistellaan muita vastaan, annetaan mennä eikä välitetä (aiemmista hankaluuksista).

Seppälä taistelee MM-kisoissa näillä näkymin täyden ohjelman eli kisat keskiviikkona avaavasta sekaviestistä alkaen kaikki koitokset. Erityistä päätähtäintä ei sinänsä ole, mutta toki ensi viikon torstaina koittava parisekaviesti varmasti välkkyy mielessä. Seppälä ja Suvi Minkkinen voittivat kuukausi sitten Oberhofin maailmancupissa parisekaviestin.

– Sinänsä hyvä, että kaikki matkat ovat itselle hyviä. Eli ei ole sellaista tilannetta, että taudin jäljiltä olisi hirveä kiire johonkin kauden pääkisaan ja muuta mahdollisuutta ei olisi, Seppälä toteaa.

Oman mausteensa tuo kisapaikka. Lenzerheide on varsin uusi tulokas ampumahiihdon huipputasolla, ja Seppälältä jäi viime kaudella väliin Lenzerheidessa kisattu paikan ensimmäinen maailmancup-tapahtuma. Lenzerheide tunnetaan paremmin maastohiihdon maailmancupista, ja Seppälä onkin saanut hiihtohuipuilta evästystä paikan oikuista.

– Kiva tällaiseen uuteenkin paikkaan välillä päästä, niin tuttuja ovat nuo muut että vaihtelu virkistää. Maastohiihtäjiltä olen kysellyt tuntemuksia paikan laduista, ja Iivo (Niskanen) kehui, että kovat ladut on. Katsotaan, ovatko, Seppälä myhäilee.

Suvi Minkkinen ja Tero Seppälä juhlivat tammikuun alussa Oberhofissa maailmancupin sekapariviestin voittajina. Kuva: Tobias Schwarz

Suvi Minkkinen, 30, on tällä kaudella murtautunut maailman eliittiin takoen tasaisesti sijoja kärkikymmenikköön maailmancupissa. Hyvän kauden huippuina ovat tuo Seppälän kanssa napattu parivoitto sekä uran ensimmäinen henkilökohtainen cup-palkintopallipaikka, kolmossijalla Kontiolahden sprintistä kauden alussa.

Minkkinen sai väistettyä joukkuetta kiusanneen flunssan, joten terveyden suhteen ei ole ollut huolta. Ja kun hänelle usein pohdittavaa tuonut sopeutuminen korkeaan ilmanalaan on saatu kohdilleen pitkällä valmistautumisella, näyttäisi kaikki olevan pitkälti kohdillaan 1,5 kilometrin korkeudessa kisattaviin MM-kisoihin. Minkkinen ei palannut Anterselvan jälkeen lainkaan Suomeen, vaan jatkoi Italiassa korkealla oleilua Anterselvan ja Martellin myötä.

– Korkealle sopeutuminen on minulle tosi hidasta, mutta nyt pitäisi olla jo sen suhteen maalissa. Olin Anterselvassa tosiaan vielä viikon maailmancupin jälkeen, ja viime viikko meni Martellissa maajoukkueen kanssa, Minkkinen kertoi STT:lle puhelimitse.

Minkkinenkin kilpailee MM:ssä jokaisen mahdollisen koitoksen. MM-kisat ovat hänelle jo kuudennet, mutta nyt lähtökohdat ovat tasaisen hyvän menestyksen kautta tietyllä tavalla erilaiset kuin koskaan aiemmin.

– Kisataukojen jälkeen fiilis on aina sellainen, että mikäköhän se kunto nyt on... Olo ei aina ihan kaikista itsevarmin ole taukojen jälkeen. Mutta lähtihän tuo (joulutauon) jälkeen Oberhofissakin ihan hyvin, ja toivotaan, että tuo samanlainen vire on säilynyt. Eli kyllä fiilikset ovat ihan ookoo, ja kovasti odottaa, että kunhan nyt vain saataisiin jo kisat käyntiin, Minkkinen pohtii.

– Varmasti pientä painetta tuo hyvä alkukausi tuo. Mutta paine on kyllä myös hyväksi, se pitää tietyllä tavalla skarppina. Ja ehkä avainasia (pitkään MM-rupeamaan) on se, että osaa eritellä kaikki kisat: jos MM:t lähtevät huonosti liikkeelle, ei ajaudu siitä minkäänlaiseen kierteeseen, tai vaikka lähtisi hyvinkin vauhtiin, niin joka päivä ne taulut on silti taas kaadettava ja hiihtokierrokset kierrettävä. Eli aina uusia mahdollisuuksia tulee, mieli on hyvä pitää koko ajan virkeänä ja vain tehtävä sitä omaa ampumahiihtokisaa. Sillä se menee ja paras tulos tulee, niin tylsältä ja kliseiseltä kuin tuo kuulostaakin, Minkkinen miettii vielä menestysreseptiä.

Fakta MM-kisojen ohjelma Keskiviikko 12.2. sekaviesti Perjantai 14.2. naisten pikamatka Lauantai 15.2. miesten pikamatka Sunnuntai 16.2. naisten ja miesten takaa-ajot Tiistai 18.2. naisten normaalimatka Keskiviikko 19.2. miesten normaalimatka Perjantai 21.2. parisekaviesti Lauantai 22.2. naisten ja miesten viestit Sunnuntai 23.2. naisten ja miesten yhteislähdöt. Suomen joukkueen kokoonpano: Miehet: Arttu Heikkinen, Olli Hiidensalo, Jaakko Ranta, Tero Seppälä Naiset: Inka Hämäläinen, Erika Jänkä, Sonja Leinamo, Suvi Minkkinen

Minkkisellä on Seppälästä poiketen jo hieman kokemusta Lenzerheidesta, sillä hän kävi siellä jo IBU-tasolla vuosia sitten ja oli paikalla myös sveitsiläisen alppikylän järjestäessä maailmancupia joulukuussa 2023 (saldona sijat 28 ja 30). Sinänsä sen ihmeellisempää ei Lenzerheide ampumahiihtäjille tarjoa, miettii Minkkinen.

– Ei tosiaan niin tuttu paikka ole, mutta tuntuu tietyllä tavalla tosi tavalliselta jos vertaa vaikkapa Oberhofiin ja sen tosi kovaan nousuun tai Ruhpoldingiin ja sen kovavauhtisuuteen. Lenzerheide on sellainen, missä on vähän kaikenlaista. Alkupuolisko vauhdikkaampi, sitten aika jyrkkä nousu, sitten taas palautusta ja sitten tulee koko radan pisin työpätkä. Sitten jälleen lasketaan ampumapenkalle, ja stadionosuus on tasainen joten sykkeen saa tasattua. Eli aika tavallinen rata, Minkkinen summaa.

– Se täällä ehkä on, että olosuhteet ovat monesti tosi hitaat. Niin oli nyt maanantainakin, kun päästiin stadionilla käymään. No, katsotaan millaiseksi se muodostuu, mutta itse toki aina tykkään enemmän nopeista kuin hitaista olosuhteista. Katsotaan, mitä tulee.