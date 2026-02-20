Urheilu
Suomen ampumahiihtomiesten olympiaurakka kulki myönteisesti – Otto Invenius päätösmatkalla yhdeksäs
Olli Hiidensalon nelossija oli suomalaismiesten paras suoritus Milano-Cortinan talvikisojen ampumahiihdossa.
Otto Invenius oli miesampumahiihtäjien olympiaurakan perjantaina päättäneen yhteislähtökilpailun suomalaisässä sijoittumalla yhdeksänneksi.
Invenius ampui viisi sakkoa, mutta ohilaukauksia kertyi vaikeassa tuulessa monelle muullekin runsaasti. Vain kilpailun voittanut Norjan Johannes Dale-Skjevdal am