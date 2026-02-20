Urheilu

Suomen ampumahiihtomiesten olympiaurakka kulki myönteisesti – Otto Invenius päätösmatkalla yhdeksäs

Olli Hiidensalon nelossija oli suomalaismiesten paras suoritus Milano-Cortinan talvikisojen ampumahiihdossa.

Yhteislähdössä nähtiin historiallisesti neljä suomalaismiestä: Tero Seppälä, Otto Invenius, Tuomas Harjula ja Olli Hiidensalo. Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva
Tapio Keskitalo, STT
Keskipohjanmaa

Otto Invenius oli miesampumahiihtäjien olympiaurakan perjantaina päättäneen yhteislähtökilpailun suomalaisässä sijoittumalla yhdeksänneksi.

Invenius ampui viisi sakkoa, mutta ohilaukauksia kertyi vaikeassa tuulessa monelle muullekin runsaasti. Vain kilpailun voittanut Norjan Johannes Dale-Skjevdal am

