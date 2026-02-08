Urheilu

Suomen joukkue sijoittui kuudenneksi ampumahiihdon sekaviestissä – kultamitali Ranskalle, Ruotsin mitalisaumat tärveltyivät heti alussa

Vertti Suominen Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomen ampumahiihtomaajoukkueen päävalmentaja Erik Torneus-Kulstad oli hymyssä suin olympiaurakan sunnuntaina käynnistäneen sekaviestin jälkeen.

Olli Hiidensalo (vas.) avasi kuudenteen sijaan päättyneen Suomen sekaviestin olympialaisissa. Kuva: Odd Andersen/AFP/LEHTIKUVA

Suomi sijoittui Anterselvassa kuudenneksi joukkueella Olli Hiidensalo, Tero Seppälä, Inka Hämäläinen ja Suvi Minkkinen.

– Erinomainen startti joukkueelle. Kärkinelikko oli tänään omalla tasollaan. Ruotsin joukkueella oli vaikea alku, mutta he tulivat kisaan takaisin mukaan, norjalaisvalmentaja analysoi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Myös Suomen ankkuri Minkkinen oli melko tyytyväinen kuudenteen sijaan.

– Tosi kovassa nipussa olimme kuudensia, ja kaikilta meiltä oli ehjät vedot. Aina olisi kiva venyä jättipaukkuun, mutta varmasti olemme reilusti positiivisen puolella, Minkkinen sanoi.

Tero Seppälä sanoi hapon iskeneen osuuden lopussa. Kuva: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Suomelle ei kertynyt sakkokierroksia, mutta seitsemän varapatruunaa joukkue tarvitsi.

Kilpailun voitti Ranska joukkueella Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot ja Julia Simon. Italia oli toinen ja Saksa kolmas. Kärjelle 1.56,5 minuuttia hävinneen Suomen edelle kiilasivat myös Norja ja Ruotsi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hiidensalo aloitti viestin mainiosti, sillä hän ei käyttänyt yhtään varapatruunaa ja toi Suomen vaihtoon viidentenä. Seppälä tarvitsi neljä varapatruunaa, joista kolme pystyammunnassa.

Hämäläinen lähti matkaan seitsemäntenä ja tuli osuutensa maaliin yhdeksäntenä. Minkkinen ampui puhtaasti ja nousi viidenneksi, mutta Ruotsin Hanna Öberg rynni lopussa ohi.

Sekaviestin perusteella Minkkinen on kunnossa ja sopeutunut korkeaan ilmanalaan. Hän on kenties Suomen ykkösvalttikortti koko olympialaisissa.

– Ihan hyvä fiilis jäi. Taulut kaatuivat ihan rapsakkaa vauhtia. Ei ollut ehkä sellainen tunne, että olisi ollut tuollaista hurlumheitä, mutta varmaan kertoo ammunnan olevan ihan hyvin hallussa, Minkkinen sanoi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Minkkinen kertoi ennen olympialaisten alkua, että Anterselvassa kisataan "vauhdinjaollisesti aika petollisella radalla". Mikäli alkuvauhti on liian kova, se kostautuu helposti loppumatkasta.

Täysin Minkkinen ei onnistunut suunnitelmassaan aloittaa tarpeeksi maltilla.

– Varsinkin alkukierros tuntui siltä, ettei ole vauhdinjaosta taas tietoakaan, vaan menen riskillä. Ihan ok kuitenkin kestin, Minkkinen sanoi.

Seppälä myönsi, että lopussa tuntui – ja paljon.

– Toinen kierros oli minulle vähän liian kova Ranskan Fillon Maillet'n kanssa.

Se kostautui pystyammunnassa.

– Kun aikansa seisoskelee, happo jämähtää aika hyvin jalkoihin. Tyytyväinen olen, ettei mennyt sakkoringille, Seppälä sanoi.

Sekaviesti kilpailtiin aurinkoisessa säässä.

Siinä missä Seppälä löysi suorituksestaan parannettavaa, Hiidensalo oli avausosuuteensa hyvin tyytyväinen.

– Ihan hyvä hiihto, ja molemmat paikat menivät lippaalta, niin ei voi paremmin suoriutua, Hiidensalo sanoi.

Anterselvassa kisataan korkealla, mikä tuo mietittävää urheilijoille.

Miesten ensimmäinen henkilökohtainen kisa on tiistain normaalimatka. Naisten normaalimatka on vuorossa keskiviikkona.

– Hyvillä fiiliksellä voi kisoja jatkaa, mutta normimatkalla vauhdinjako on omissa käsissä ja täytyy saada hoidettua, Minkkinen sanoi.

Vuosi sitten Minkkinen epäonnistui Anterselvassa maailmancupin kisassa pahasti.

– Kun on aikaa sopeutua korkeaan ilmanalaan, hän on kilpailukykyinen. Vuosi sitten tulimme tänne lähes keskellä kilpailukalenteria, Torneus-Kulstad sanoi ja muistutti, että Minkkisen tilanne on nyt toinen.

///klo 18.43 juttua muokattu kokonaisuudessaan///