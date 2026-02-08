Mielipiteet
Onko totta, että hevoset sairastuvat syksyisin helpommin ähkyyn, ja mitä ähky oikein on? – Eläinlääkäri vastaa
Onko totta että hevoset sairastuvat syksyisin helpommin ähkyyn? Mitä ähky oikeastaan tarkoittaa, kysyy lukija.
Ähky on yleisnimitys hevosen vatsaontelon kivulle. Ähkyssä hevonen menettää usein ruokahalunsa ja juo huonosti.
Joskus hevonen ulostaa tai virtsaa tavallista vähemmän sairastuessaan ähkyyn, m