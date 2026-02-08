Urheilu

Ruuskanen hiihti 11:nneksi yhdistelmäkilpailussa – Kläbo kiri olympiavoittoon, ranskalaisyllättäjä hämmensi tempullaan

Mathis Desloges hiihti Johannes Hösflot Kläbon jälkeen toiseksi. Ranskalainen teki kisassa räikeän oikaisun.

Johannes Hösflot Kläbo jätti lopussa muut kamppailemaan himmeimmistä mitaleista. Kuva: Markku Ulander/Lehtikuva

Paavali Pastila Keskipohjanmaa

Arsi Ruuskanen on hiihtänyt parhaana suomalaisena 11:nneksi miesten 20 kilometrin yhdistelmäkilpailussa Milano-Cortinan talviolympialaisissa.

Ruuskasen ja muiden suomalaisten sijoitukset saattavat vielä parantua, sillä yllättäen toiseksi hiihtänyt Ranskan Mathis Desloges teki kilpailussa räikeän oikaisun.

Suomen Iivo Niskanen hiihti maaliin sijalla 17 ja Niko Anttola sijalla 18.

Norjan hiihtotähti Johannes Hösflot Kläbo kiri kilpailun voittoon kahden sekunnin erolla Deslogesiin. Norjan Martin Löwström Nyenget hiihti kolmanneksi.

Ruuskanen jäi Kläbon voittoajasta 49,9 sekuntia. Suomen olympiadebytantti taisteli kilpailussa kahdeksannesta sijasta, mutta joutui taipumaan kilpakumppaneilleen loppukirissä.

Tulos oli Ruuskaselle itselleen pettymys.

– Yritin vain roikkua menemään. Vapaa oli hyvää, otetaan se talteen ja mennään eteenpäin. (Vapaan hiihtotavan) kympillä pitäisi olla kaiken mahdollista, Ruuskanen totesi Ylen tv-haastattelussa.

Iivo Niskanen saapui perinteisen hiihto-osuuden jälkeen suksienvaihtoon suomalaiskärkenä, mutta hän ei yltänyt norjalaisnelikon, kahden ranskalaisen ja Saveli Korosteljovin muodostaman kärkiletkan vauhtiin. Vauhti Val di Fiemmen olympialaduilla oli rajua, ja Niskanen jäi perinteisellä kärkimies Kläbosta puolen minuutin päähän.

– Joka kierroksella meinasin keskeyttää. Ei ollut ihan sellaista kilvanhiihtofiilistä olympia-avaukseen kuin olisin toivonut, Niskanen sanoi Ylen haastattelussa.

Desloges ja Hugo Lapalus panivat läpi kilpailun kampoihin norjalaisille. Norjan Mattis Stenshagen ja Harald Östberg Amundsen putosivat vapaalla kärkikyydistä.

Kilpailun hämmentävin hetki nähtiin, kun kärkiletka saapui 13,3 kilometrin väliaikaan. Desloges erehtyi kääntymään varikkosuoralle ja oikaisi sen jälkeen ratamerkkien läpi pääradalle. Hän sai kilpailun aikana tempustaan keltaisen kortin.

Neutraalin lipun alla kilpaileva venäläishiihtäjä Korosteljov hiihti maaliin neljäntenä Kläbon, Deslogesin ja Nyengetin jälkeen. Lapalus oli viides.

Suomen Ristomatti Hakola kaatui kisan alussa laskussa ja hiihti maaliin vasta sijalla 52. Hakolan ero kärkeen repesi kuuteen minuuttiin.