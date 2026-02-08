Kotimaa

Oikaisu juttuun SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen johtamistavasta

Oikaisu STT:n 28.1. julkaistuun politiikan juttuun SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen johtamistavasta otsikolla Useat demarilähteet syyttävät SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaa epäasiallisesta käyttäytymisestä: "Nöyryyttää ja nolaa ihmisiä julkisesti".

STT:n jutussa haastatellun mukaan Tuppuraisen käytös olisi aiheuttanut sen, että avustajat olisivat vaihtuneet ja olleet sairauslomalla jatkuvasti. STT:n myöhemmän selvityksen perusteella tieto ei pidä paikkaansa.

