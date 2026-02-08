Kotimaa

STT korjaa: Demarilähteet syyttivät Tuppuraista diktaattorimaisesta johtamisesta – Tuppurainen pitää STT:n juttua loukkaavana

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoi häirintäkohua puoluejohdon kokouksen jälkeen Helsingissä 23. tammikuuta 2026. Kuva: Emmi Korhonen

STT:n keskiviikkona julkaisemassa jutussa useat demarilähteet syyttivät Tuppuraista epäasiallisesta käytöksestä. Tuppurainen kiistää väitteet.

Kaisu Suopanki Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

STT:n demarilähteiden haastatteluissa sekä eduskunta-avustajille tekemästä kyselyssä SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraista syytetään epäasiallisesta käytöksestä.

Tuppuraisen johtamistapaa kuvaillaan STT:n haastatteluissa muun muassa absurdiksi ja diktaattorimaiseksi. Useat lähteet kertovat hänen typistävän vaikeiden asioiden käsittelyn mahdollisimman lyhyeen. Lähteiden tulkinnan mukaan Tuppuraisen toiminnalla on puolueen puheenjohtajan Antti Lindtmanin siunaus.

Tuppurainen kiisti keskiviikkona 28. tammikuuta häntä kohtaan esille tuodut syytteet.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tuppurainen sanoi SDP:n iltapäivällä eduskunnassa pitämässä tiedotustilaisuudessa, että STT:n aiemmin keskiviikkona julkaisema juttu hänen käytöksestään on loukkaava ja sisältää paljon väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa.

Lindtman puolestaan vakuutti samassa tiedotustilaisuudessa, että hänellä on täysi luottamus Tuppuraiseen ryhmän puheenjohtajana. Hän kertoi pitävänsä Tuppuraisesta esitettyjä väitteitä kohtuuttomina.

Lindtman kiisti, että Tuppurainen olisi käyttäytynyt epäasiallisesti eduskuntaryhmän kokouksissa.

– En ole kertaakaan nähnyt niissä kokouksissa Tytin huutavan. En ole kertaakaan nähnyt niissä kokouksissa Tytin nolaavan tai nöyryyttävän ihmisiä, Lindtman sanoi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sai avustajat itkemään

STT:n saamassa nimettömässä kyselyvastauksessa sanotaan, että Tuppurainen nöyryyttää julkisesti SDP:n eduskuntaryhmän kokouksissa sekä avustajia että kansanedustajia.

Vastauksessa Tuppuraisen kerrotaan lisäksi huutavan avustajilleen ja saavan heidät joskus itkemään.

Epäasiallisesta huutamisesta ja asiattomasta käytöksestä kertoo STT:n haastatteluissa viisi ihmistä. Heidän kertomuksensa ovat yhtenäisiä.

– Hän huutaa ja käyttäytyy näitä ihmisiä (avustajia) kohtaan epäasiallisesti melko julkisestikin, yksi lähteistä sanoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lähteiden mukaan Tuppuraisella on ollut tylyjä käytöstapoja avustajia kohtaan jo hänen toimiessaan eurooppa- ja omistajaohjausministerinä edellisessä hallituksessa.

Haastateltavat eivät halunneet puhua aiheesta nimellään, koska pelkäsivät, että sillä voi olla seurauksia heidän uralleen. STT ei erittele tapausten yksityiskohtia lähdesuojan vuoksi.

Suurin osa ihmisistä, joihin STT otti yhteyttä, ei halunnut kommentoida asiaa.

Hakee jatkokautta puheenjohtajana

Tuppurainen ei suostunut STT:n haastatteluun aiheesta, vaan kommentoi kysymyksiä STT:lle ennen jutun julkaisua ainoastaan kirjallisesti. Hän kertoi pitävänsä väitettä julkisesta nöyryyttämisestä "mielettömänä".

– En tietenkään väitä toimineeni täydellisesti ja toivon, että mikäli omaan käytökseeni liittyen työntekijöillä on huomautettavaa, niistä tultaisiin minulle matalalla kynnyksellä sanomaan, hän sanoi STT:lle lähettämässään viestissä.

SDP valitsee uuden ryhmäjohtajan ensi viikolla, kun eduskunta palaa istuntotauolta. Tuppurainen kertoi SDP:n tiedotustilaisuudessa keskiviikkona olevansa käytettävissä tehtävään.

SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma puolusti Tuppuraista keskiviikkona Instagramissa. Myös Tuppuraisen eduskunta-avustaja Ella-Maria Palkoaho kertoi MTV:n uutisten haastattelussa, ettei tunnista eduskuntaryhmän puheenjohtajaa jutusta.

Tätä juttuversiota on korjattu: 1. väliotsikon jälkeen 4. kappaleesta on poistettu virke "Tytillä vaihtuu jengi koko ajan, ja avustajat ovat sairaslomalla koko ajan". STT:n myöhemmän selvityksen perusteella tieto ei pidä paikkaansa. Alkuperäinen juttu julkaistiin keskiviikkona 28.1.2026.