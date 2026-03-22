Suvi Minkkinen 16:s kauden päätöksessä – Maailmancupin kokonaiskisassa loppusija oli viides

Janne Lehikoinen Keskipohjanmaa

Suvi Minkkinen sijoittui 16:nneksi ampumahiihdon naisten maailmancup-kauden päättäneessä yhteislähtökisassa Oslon Holmenkollenilla sunnuntaina. Yhden sakon ampunut Minkkinen hävisi kisan voittaneelle Italian Lisa Vittozzille minuutin ja 28,6 sekuntia.

Suvi Minkkinen (4) pysyi kärjen tahdissa ensimmäisen lenkin, mutta sen jälkeen hiihto alkoi painaa. Kuva: NordicFocus/Leo Authamayou

Minkkinen ampui kisan ensimmäisen laukauksensa ohi, mutta osui loput 19 kutia. Sijoitus jäi kuitenkin kohtuullisen heikoksi, koska hiihtoajoissa Minkkinen oli vasta 27:s.

– Sain tosi ehjän suorituksen penkalla. Se oli varmaan se positiivinen asia tältä päivältä, Minkkinen tiivisti Ylen haastattelussa.

– Varmasti tuossa hiihdon vaikeudessa on molempia: väsynyt urheilija ja aavistuksen toivoisi sukselta enemmän. Siinäpä se sitten on, Minkkinen mietti vielä hiihtovaisuuttaan.

Maailmancupin voitti Ranskan Lou Jeanmonnot ennen Ruotsin Hanna Öbergiä ja kolmanneksi pisteissä noussutta Vittozzia. Ruotsin Elvira Öberg oli neljäs ja Minkkinen viides. Minkkinen voitti kaudella yhden kisan ja oli viidesti toinen. Takaa-ajon cupissa Minkkinen oli toinen ja sprintticupissa viides.

Lauantainen takaa-ajocupin voiton menettäminen Jeanmonnot'lle harmitti Minkkistä ja kokonaiscupissa putoaminen lopulta viidenneksi kismitti tietyllä tavalla sekin. Loppujen lopuksi kaudesta jää kuitenkin hyvääkin makua.

– Ristiriitaiset fiilikset, sillä ei sitä jossain vaiheessa ehkä ajatellut, että (cup-voittajan) kristallipallosta oikeasti taistelee, ja nyt on sitten pettynyt toisesta sijasta takaa-ajocupissa ja kuuluu viiden parhaan naisen joukkoon kokonaiscupissa. Varmaan voi todeta, että asiat ovat hyvin ja eteenpäin on menty, Minkkinen totesi Ylelle.

– Nälkää tämä jättää. Näkee, kuinka lähellä sitä on, ja itsellä on se tunne, että ruuvia voi vielä pikkaisen kiristää ja tehdä asioita vielä vähän paremmin. Ja jopa laittaa tavoitteeksi sen ison kristallipallon (kokonaiscupin voiton).

Miesten yhteislähdössä Tero Seppälän kisa meni pilalle jo ennen ensimmäistä ampumapaikkaa, kun hän kaatui laskussa ja putosi muusta joukosta noin puolen minuutin päähän. Kun ampumapaikallakin ohilaukauksia tuli jokaiselta neljältä paikalta ja yhteensä viisi, jäi Seppälä viimeiseksi eli 30:nneksi.

– Se oli vielä kova kaatuminen, kun kyynärpää aukesi. Sen jälkeen oli hankalaa myös ampua, mutta maaliin selvittiin. Hiihtokin oli väsynyttä. Tämä kausi loppui näin, mutta otetaan ensi vuonna parempi lopetus, Seppälä totesi Ylen haastattelussa.

Seppälä löi Minkkisen kanssa ennen kisaa illalliskortin vetoa siitä, kumpi sijoittuu yhteislähdössä paremmin.

– En päässyt edes yrittämään parempaa sijoitusta. Kun itse Suvin haastoin, lupaus pitää lunastaa, Seppälä sanoi.

Eroa kärkeen oli liki viisi minuuttia. Johan-Olav Botn voitti kisan ennen Saksan Philipp Nawrathia. Ranskan Eric Perrot oli kolmas. Maailmancupin kokonaiskilpailun voittanut Perrot vei myös yhteislähtöcupin nimiinsä.

Seppälä oli maailmancupin kokonaiskilpailussa parhaana suomalaisena 23:s.

– Kauteen mahtui hyviä suorituksia, mutta kokonaisuutena jäin tavoitteista. Pariviestit Suvin kanssa olivat mahtavia ja viesti miesten kanssa Kontiolahdella jää mieleen. Kotikisat muutenkin olivat hieno kokemus. Henkilökohtaisilla matkoilla jäi parannettavaa ensi vuoteen, Seppälä summasi kauttaan liiton tiedotteessa.

///klo 18.40 juttua täydennetty Tero Seppälän kommenteilla///