"Syvä rauhan ja merkityksellisyyden kokemus" – kolme ohjaajaa kertoo, miksi joogasta on tullut niin suosittua

Joogatunnit ovat lisääntyneet niin isoissa kuntokeskuksissa kuin pienissä studioissa. Kesällä joogakurssit ja -retriitit ovat hittejä. Kysyimme Suomesta Viroon palanneelta Kylli Kukkilta, turkulaiselta Anne-Mari Mikkilältä ja mustasaarelaiselta Tarja Storgårdilta, miten he löysivät joogan ja miten opettavat sitä muille. Jokaisen persoona näkyy ja kuuluu.

Marjo Oikarinen Keskipohjanmaa

Aloittelijan voi olla helpointa kokeilla joogaa matalalla kynnyksellä puistojoogatunnilla tai kuntokeskuksessa, joka tarjoaa monenlaista ryhmäliikuntaa.

Kasvavaan kysyntään on vastannut esimerkiksi pohjoismainen kuntokeskus Elixia, jolla on yli 30 salia Suomessa. Tarjolla on paljon joogatunteja dynaa