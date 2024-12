Mielipiteet

Talotohtori antaa vinkin huopakaton maalausta ja sammalen poistoa suunnitteleville

Panu Kaila Keskipohjanmaa

“Kesämökin huopakatto ylittää jo 30 vuotta. Kannattaako se maalata huopakattomaalilla uusinnan siirtämiseksi? Jos päätän maalata, niin montako vuotta katolle tulee ikälisää?” pohtii Seppo Verronen.

“Meillä on mökillä useampi rakennus, joissa on palahuopakatto. Varjonpuolella on sammalta. Pitäisikö sa