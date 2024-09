Mielipiteet

Talotohtori kertoo, miksi ikkunat huurtuvat syksyisin ja miten sitä voi vähentää — Pikkuruutuisuus kannattaa!

Panu Kaila Keskipohjanmaa

”Minulla on 60-luvulla rakennettu omakotitalo, jonka ikkunat ovat kolmilasiset. Ongelmana on, että aina syksyn tullen lasit alkavat huurtua. Uloin ikkuna on kiinni ruuveilla ja kahdessa sisemmässä on saranat. Ulkoikkuna pitänee olla vähän irti seinästä ja keskimmäinen tiivistetään? Näin olen toiminu