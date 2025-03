Mielipiteet

Talotohtori ottaa kantaa betonitiilikaton kestoikään ja antaa vinkin siistimiseen

Panu Kaila Keskipohjanmaa

Asun vanhassa tiilitalossa, jossa entisen huopakaton päälle on rakennettu Ormax-betonitiilikatto 80-luvun alussa. Onko katto liian iäkäs pinnoitettavaksi? Katon vanha pinnoite on kulunut pois, ja ruskea väri on haalistunut ainakin auringon puolelta. Haljenneita tiiliä on vaihdettu ihan muutamia kapp