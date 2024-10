Mielipiteet

Talotohtori vastaa: Pitääkö kissanluukut sulkea talveksi? Ja miksi niitä sanotaan kissanluukuiksi?

Panu Kaila Keskipohjanmaa

”Noin 6x6 metrin hirsimökissämme on tuulettuva alapohja valetulla kivijalalla. Kivijalka on siis umpinainen, mutta siinä on joka sivulla neljä kappaletta noin 50 mm:n tuuletusreikiä. Lattiassa on lasivillaeristys. Ylläpitolämpö pysyy talvisin kymmenessä asteessa ilmalämpöpumpun avulla.

”Kysymykseni k