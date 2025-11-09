Kokkola-lehti

Tarinan kertominen sarjakuvan keinoin jännitti aluksi kovasti – Kokkolalaisen Hannu Leimun työkaluina ovat terävä pää, oma mieli ja taitava käsi

Kokkolalaistaiteilija Hannu Leimu ammentaa aiheita sarjakuviinsa rikkaasta mielikuvituksestaan. Kurkistus sarjakuvien tekijän maailmaan osoittaa sen, että tarvittaessa taiteilijan kotiin rakentuu pienoismaailma, joka vie tapahtumien ytimeen.

Hannu Leimu on julkaissut jo yhteensä kolme aikuisille suunnattua sarjakuvaromaania. Kuva: Hannu Leimu
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Sarjakuvateos Surrealistinen Kokkola on kuvataiteilija Hannu Leimun käsialaa ja sarjaa julkaistaan säännöllisesti Kokkola-lehden sivuilla. Leimulla on elämän mittainen ura kuvataiteen parissa, nykyään sarjakuvataide on miehen vienyt mennessään. Eikä hän kiistä sitä, etteikö alkujaan taidesuunnan muu

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä