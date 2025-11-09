Kokkola-lehti
Tarinan kertominen sarjakuvan keinoin jännitti aluksi kovasti – Kokkolalaisen Hannu Leimun työkaluina ovat terävä pää, oma mieli ja taitava käsi
Kokkolalaistaiteilija Hannu Leimu ammentaa aiheita sarjakuviinsa rikkaasta mielikuvituksestaan. Kurkistus sarjakuvien tekijän maailmaan osoittaa sen, että tarvittaessa taiteilijan kotiin rakentuu pienoismaailma, joka vie tapahtumien ytimeen.
Sarjakuvateos Surrealistinen Kokkola on kuvataiteilija Hannu Leimun käsialaa ja sarjaa julkaistaan säännöllisesti Kokkola-lehden sivuilla. Leimulla on elämän mittainen ura kuvataiteen parissa, nykyään sarjakuvataide on miehen vienyt mennessään. Eikä hän kiistä sitä, etteikö alkujaan taidesuunnan muu