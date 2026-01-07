Kulttuuri

Teatteriarvio: Kuffin revyy Langarg on hävytöntä kotiseuturakkautta

Loppupuolen sketsissä varmistin viimein poistetaan ja ammutaan kovilla. Etualalla Meja Björk, Adanna Schadewitz, Anton Forsström, Kristina Thodén, Carita Skog ja Jessica Härmälä Kuva: HELI ANTTIROIKO/KUF

Langarg ei ehkä ole Kuffin vuonna 1948 alkaneen revyyperinteen riemastuttavin esitys, mutta ehdottomasti eräs tyylikkäimmistä. Yksi sketseistä kohoaa rakastettavuudessaan mestariluokkaan.

Langarg. Karleby Ungdomsföreningenin uudenvuodenrevyy 2026. Ohjaus Mats Holmqvist. Käsikirjoitus ensemble ja työryhmä. Dramaturgia Pauliina Holmqvist. Lavastus Sarah Smeds. Puvustus Anne Rauhala. Koreografia Miia Aho. Musiikki Eero Lehtinen/Kokkolan Rokkikoulu. Korrepetiittori Anna-Carin Lindbäck-Be

