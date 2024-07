Kotimaa

Temusta ostettu tavara voi vastata täysin Suomessa myytyjä kalliimpia tuotteita – kuluttajalle ja ympäristölle kiinalaisjätti on silti huonompi vaihtoehto

Hiusklipsejä myynnissä kiinalaisessa Temu-verkkokaupassa. Kuluttajat perustelevat Temusta ostamista Suomea moninkertaisesti halvemmilla hinnoilla. Kuva: Mikko Stig

Korvausten vaatiminen tuoteviasta kiinalaiselta alihankkijalta olisi suomalaiselle kuluttajalle lähes mahdotonta, arvioi Kuluttajaliiton pääsihteeri.

Aliisa Uusitalo Keskipohjanmaa

Kiinalaisen verkkokauppa Temun tuotteiden eettisyys ja turvallisuus ovat viime aikoina olleet suurennuslasin alla.

Kuluttajaliitto ja eurooppalaiset kuluttajajärjestöt tekivät toukokuussa Temusta valituksen viranomaisille ja EU-komissiolle EU:n digipalvelulain rikkomisesta. Järjestöt ovat aiemmin ilmaisseet myös huolensa myynnissä olevien tuotteiden turvallisuudesta.

Kuluttajat perustelevat Temusta ostamista Suomea moninkertaisesti halvemmilla hinnoilla. Temusta on mahdollista löytää identtisiltä näyttäviä tuotteita suomalaisissa kaupoissa jälleenmyydyistä, Kiinassa valmistetuista tuotteista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tuotteista ei kuitenkaan voi varmuudella sanoa, ovatko ne samoja, vaikka ne näyttäisivät samalta ja olisivat valmistettu samassa maassa tai jopa samalla tehtaalla, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell toteaa.

Tuotteet voivat kuitenkin olla laadultaan ja materiaaliltaan täysin toisiaan vastaavia. Myös juridisesti tuotteita koskee sama kuluttajansuoja, sillä kaikkien EU-alueella myytävien tuotteiden on noudatettava EU:n lainsäädäntöä.

– Temu markkinoi suomalaisille kuluttajille suomen kielellä sekä kohdentaa suoraan markkinointia Suomeen ja EU:hun. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän tulee noudattaa samaa lainsäädäntöä kuin kaikkien muidenkin täällä toimivien yritysten, Beurling-Pomoell sanoo.

Käytännössä kuluttajien suojaaminen on kuitenkin hyvin hankalaa. Jos Temun kautta tilatusta tuotteesta saisi esimerkiksi vakavia terveyshaittoja, on hyvityksen saaminen kiinalaiselta yritykseltä lähes mahdotonta, jos yritys ei ole yhteistyökykyinen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tämä on Beurling-Pomoellin mukaan suomalaisesta kivijalkaliikkeestä ostetun ja Temun alustalta tilatun tuotteen yksi suurimmista eroista.

– Jos ostat Temun kautta jonkin härpäkkeen ja sen kanssa tulee ongelmia, nousee kysymys, miten käytännössä tätä lainsäädäntöä voidaan tehokkaasti toteuttaa suhteessa Temuun ja muihin vastaaviin yrityksiin. Jos olet taas ostanut jostain perinteisestä kivijalkakaupasta Suomesta vaikkapa laturin, joka on aiheuttanut tulipalon, on reklamaatiolle selkeä osoite ja prosessi.

Eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen tekemissä tarkastuksissa Temussa myydyistä tuotteista on löytynyt useita ongelmia tuoteturvallisuudessa. Temusta on löytynyt muun muassa kosmetiikkatuotteita, jotka eivät ole sisältäneet ainesosaluetteloa. EU-lainsäädännön mukaan jokaisessa kosmetiikkatuotteessa tulee olla näkyvillä ainesosaluettelo.

Lisäksi Euroopan leluteollisuus totesi helmikuussa toteuttamassaan tarkastuksessa Temussa myytävistä lasten leluista, että 19 lelusta peräti 18 oli mahdollisesti jopa vaarallisia lapsille. Yksikään leluista ei noudattanut EU:n lainsäädäntöä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ympäristön kannalta merkittävin ero tuotteiden välillä on, että Temun tavarat kuljetetaan kuluttajalle suoraan tehtaalta. Kuva: Aada Petäjä

Eetti ry:n vastuullisuusasiantuntijapäällikkö Anniina Nurmen mukaan kivijalkakaupasta ostetun ja Temun kautta tilatun tuotteen välillä on eroja myös toimijoiden läpinäkyvyydessä.

– Jos ostat tuotteen kivijalkaliikkeestä Suomesta, on siellä ainakin mahdollisuus kysyä tuotteen tuotantoketjusta ja suurempi todennäköisyys saada tietoa yritykseen liittyvistä vastuullisuuskysymyksistä.

Temun sivuilta ei taas löydy mitään tietoa tuotteiden tuotantoketjusta eikä yhtäkään vastuullisuusraporttia. Tuotteita ostaessaan kuluttajan on mahdollista osallistua Temun ja Trees for the Future -hyväntekeväisyysjärjestön puunistutuskampanjaan, jossa 23 sentin lisämaksusta kuluttaja voi Temun mukaan istuttaa puun Afrikkaan.

– Tämä taas ei kerro itse tuotteen tuotannosta ja sen ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksista yhtään mitään, Nurmi toteaa.

Myös Temun emoyhtiön PDD Holdingsin vastuullisuusraportointi on Nurmen mukaan olematonta. Yhtiön toiminta on muutenkin hyvin piiloteltua, eikä esimerkiksi sen raha-asioista ole saatavilla paljoa julkista tietoa, Financial Times kertoo.

Ympäristön kannalta merkittävin ero tuotteiden välillä on, että Temun tavarat kuljetetaan kuluttajalle suoraan tehtaalta. Tämä on BBC:n mukaan myös yksi selitys Temun tuotteiden edullisuudelle. Koska välikäsiä karsitaan pois, tuotteista tulee käytännössä verovapaita. Myös muut välikäsien kulut karsiutuvat pois.

Nurmi kertoo, että koska Temusta tilattujen tuotteiden toimitusaika on hyvin nopea, ovat paketit pääasiassa kuljetettu Suomeen ilmateitse. Cargo Facts Consultingin keräämien tietojen mukaan Temu kuljettaa ilmateitse noin 4 000 tonnia rahtia päivässä, Reuters kertoo.

– Yksittäisten pakettien lennättäminen suurissa määrin Kiinasta Suomeen aiheuttaa merkittävät päästöt. Kivijalkaliikkeisiin tuotteet tilataan yleensä isommissa erissä, ja ne saapuvat usein maa- ja meriteitse, mutta osin myös lentäen.

Kiinassa valmistetuissa tuotteissa on Nurmen mukaan aina riskinä, että niiden valmistuksessa on voitu käyttää esimerkiksi halpa- tai pakkotyövoimaa. Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUCin työelämäoikeuksia seuraavan indeksin mukaan työntekijöiden oikeuksien toteutumisesta ei Kiinassa ole takuita.

– Kun puhutaan tuotannosta Kiinan tapaisessa korkean riskin maassa, on ihmisoikeusloukkausten riski hyvin suuri. Työntekijät eivät useinkaan saa esimerkiksi elämiseen riittävää palkkaa ja myös pakkotyön mahdollisuus on olemassa, Nurmi sanoo.

Isoilla ja ammattimaisilla suomalaisilla yrityksillä riski voi Beurling-Pomoellin mukaan ainakin jonkin verran pienempi. Suomessa toimivat kivijalkaliikkeet hankkivat tuotteensa todennäköisemmin isompien maahantuojien kautta.

– Heillä voi olla esimerkiksi resursseja lähettää omia auditoijia tarkistamaan tehtaiden työoloja, mikä totta kai vähentää sitä riskiä. Mutta tämä ei missään tapauksessa tarkoita, että suomalaisetkaan yritykset aina onnistuisivat. Sielläkin on paljon ongelmia tuotantoketjuissa.

Nurmen mukaan Temussa hälyttävää on erityisesti se, kuinka alusta houkuttelee tarkoituksella käyttäjiään ylikulutukseen.

– Temun koko bisnesmalli houkuttelee kuluttajia tehokkaasti nopeudella ja halpuudellaan. Temulla on esimerkiksi ilmaiset postikulut, ja tuotteita on mahdollista palauttaa ilmaiseksi 90 päivän ajan. Myös verkkokauppa on suunniteltu niin, että se kutsuu käyttäjiä yhä uusien heräteostosten tekemiseen.

Kuluttajan tulisi Beurling-Pomoellin mukaan olla erityisen tarkkana tilatessaan tuotteita Temusta tai muualta EU:n ulkopuolisista maista.

– Kannattaa katsoa, väitetäänkö tuotteen kuvauksessa, että kyseinen tuote täyttää EU:n tuoteturvallisuusvaatimukset. Isossa osassa valituksessamme tarkistetuista tuotteista mitään tällaista mainintaa ei löytynyt.