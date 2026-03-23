Kotimaa

Tigerin juomalaseissa lisää lyijyä ja kadmiumia – Takaisinveto laajenee

Takaisinveto koskee paitsi kukkakuvioisia myös kurpitsa-, appelsiini, sydän-, mansikka- ja sitruunakuvioituja juomalaseja. Kuva: Tiger Stores Oy

STT Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Flying Tiger Copenhagen -myymälöissä myytyjen juomalasien takaisinveto laajenee. Asiasta kertoi maanantaina Ruokavirasto.

Yritys tiedotti tammikuussa kukkakuvioisen juomalasin takaisinvedosta. Juomalasista oli havaittu irtoavan liikaa lyijyä ja kadmiumia. Nyt takaisinveto laajennettiin samasta syystä muihinkin saman sarjan laseihin.

Takaisinveto koskee paitsi kukkakuvioisia myös kurpitsa-, appelsiini, sydän-, mansikka- ja sitruunakuvioituja juomalaseja. Lasien vetoisuus on 220 ml, ja takaisinveto koskee tuotenumeroita 3060031, 3057450, 3062993, 3052986, 3053912 ja 3055350.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Juomalaseja on myyty Flying Tiger Copenhagen -myymälöissä eri puolilla Suomea vuoden 2024 helmikuusta lähtien.

Kuluttajia pyydetään lopettamaan tuotteiden käyttö välittömästi ja palauttamaan juomalasit lähimpään Flying Tiger Copenhagen -myymälään täyden hyvityksen saamiseksi.