Tikut taskussa, tarina Näyttämön lavalla - Yleisö istuu tapahtumien ytimessä
Klassikko valloittaa harrastajateatterin estradin Pietarsaaressa – yleisö istuu lavalle sijoitetussa hevosenkenkämäisessä katsomossa, aivan tapahtumien ytimessä.
Pietarsaaren Näyttämön syyskauden näytelmänä on Tulitikkuja lainaamassa. Joensuun seudulle sijoittuvan kansankomedian tuo estradille yhdeksän harrastajanäyttelijää, joukossa niin teatterin konkareita kuin ensikertalaisiakin.
