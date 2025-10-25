Paikallisuutiset

Tikut taskussa, tarina Näyttämön lavalla - Yleisö istuu tapahtumien ytimessä

Tulitikkuja lainaamassa -näytelmän tuo Pietarsaaren Näyttämölle yhdeksän harrastajanäyttelijää. Kuvassa porsas (Nea Piippolainen) sekä kovan onnen isännät Antti Ihalainen (Sauli Isokoski) ja Jussi Vatanen (Harri Kaltiala). Kuva: Miika Haapala

Klassikko valloittaa harrastajateatterin estradin Pietarsaaressa – yleisö istuu lavalle sijoitetussa hevosenkenkämäisessä katsomossa, aivan tapahtumien ytimessä.

Pietarsaaren Näyttämön syyskauden näytelmänä on Tulitikkuja lainaamassa. Joensuun seudulle sijoittuvan kansankomedian tuo estradille yhdeksän harrastajanäyttelijää, joukossa niin teatterin konkareita kuin ensikertalaisiakin.

Tänä syksynä uutta ja kiinnostavaa on sekin, että näyttelijöiden lisäksi myö

